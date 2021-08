Secretário de Assistência Social junto com a nova síndica, Jaqueline Moura Horácio. - Foto: divulgação/ PMI

Publicado 27/08/2021 16:16 | Atualizado 27/08/2021 18:07

ITAPERUNA - A solenidade de posse da nova síndica do Condomínio Residencial Itaperuna 1, do programa ‘Minha Casa, Minha Vida’, no Noroeste Fluminense, aconteceu com a participação do secretário municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação, Olliver Trajano. A nova síndica é Jaqueline Moura Horácio.



O secretário Olliver parabenizou a nova síndica e desejou sucesso a ela, nesta nova fase de sua vida. Olliver mencionou, ainda, sobre o apoio que a Prefeitura de Itaperuna, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, vem prestando aos moradores.



– Desejo à síndica Jaqueline todo o sucesso nesta nova fase de sua vida e torço para que ela desempenhe bem essa função. Nós sabemos do seu potencial e acreditamos que ela terá êxito nesta missão. A equipe da Secretaria de Assistência Social vem prestando assistência aos moradores do condomínio e podem ter certeza, tudo o que estiver em nosso alcance, será feito para melhor atendê-los. O prefeito Alfredão vem nos dando total apoio, na realização deste trabalho com todos vocês - reforça o secretário.



ENTREGA DE CHAVES DOS APARTAMENTOS, RELEMBRE!



No mês de maio, o prefeito Alfredo Paulo Marques Rodrigues, Alfredão, participou da entrega de chaves dos apartamentos do programa ‘Minha Casa, Minha Vida’. Na oportunidade foram entregues nove apartamentos, beneficiando nove famílias, que estavam cadastradas desde 2015.



As famílias foram cadastradas pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação, e posteriormente foi realizado processo de avaliação pelo setor de financiamento da Caixa Econômica Federal. Cerca de 90 apartamentos ainda serão entregues.



A atual administração contribui significativamente na gestão do condomínio, oferecendo auxílio contábil, condominial, dentre outras contribuições; além de apoio à equipe do PDST (Plano de Desenvolvimento Socioterritorial), composta por assistente social, psicólogo, pedagogo e auxiliar administrativo, que tornaram possível a implantação de oficinas no condomínio, como por exemplo, oficinas de bordado, crochê, além de aulas de condicionamento físico.



O PDST é um projeto social voltado para a população beneficiada por empreendimentos financiados pelo Governo Federal. Também vale mencionar que a equipe do CRAS (Centro de Referência em Assistência Social) ofereceu todo suporte social necessário, visando a inclusão e desenvolvimento dessas famílias.

