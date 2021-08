Ciclos" será o novo single do cantor brasileiro. - Foto: divulgação

Publicado 27/08/2021 17:37

ITAPERUNA - Moradores de Itaperuna e demais cidades do Noroeste Fluminense foram lembrados pelo cantor Pedro Coppeti, na noite desta quinta-feira, 26, durante o anúncio do lançamento de seu primeiro single que acontecerá em setembro. Coppeti fez questão de agradecer aos seus seguidores itaperunenses, principalmente, pelo apoio e carinho demonstrado por meio das interações nas redes sociais.



"Tô sem palavras para agradecer a força dos meus seguidores de Itaperuna e na verdade de todas as cidades do Noroeste Fluminense. Muito obrigado! Agradeço demais por vocês acompanharem minha carreira", enfatizou o cantor que é destaque na cenário musical nos EUA. A partir de setembro, o público poderá acompanhar “Ciclos” em todas as plataformas de streaming. O artista trabalha no projeto há alguns meses e conta que a inspiração partiu de suas vivências durante a pandemia.



Pedro Coppeti começou a cantar profissionalmente aos oito anos, na cidade de Santa Rosa, no Rio Grande do Sul. Aos 18 anos, matriculou-se no curso de Música da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com ênfase em Canto. Durante o curso, o artista ganhou uma bolsa de estudos na American Musical and Dramatic Academy (AMDA), em Nova York, onde morou por mais de cinco anos e consolidou a carreira de cantor.



No currículo, o artista ainda conta com apresentações nos palcos Carnegie Hall, Lincoln Center e 54 Below, entre outros. Coppeti foi também um dos solistas mais jovens no espetáculo “Nativitaten”, no Natal Luz de Gramado, um dos maiores eventos natalinos do mundo.



O lançamento “Ciclos” trata sobre a mudança de vida de Coppeti ao sair do Brasil. “É um trabalho muito especial para mim, pois fala a respeito da experiência de ter ido embora para os Estados Unidos e deixado uma vida para trás para escrever novas memórias”, confidencia o cantor.



Em 2020, com a pandemia, o artista retornou ao Brasil. Agora, um ano e meio depois, ele planeja retornar a Nova York e sabe que precisará enfrentar algumas despedidas novamente. “Sei que vou reviver a situação pela qual passei quando fui embora pela primeira vez, deixando família e amigos. A minha inspiração para ‘Ciclos’ surgiu dessa situação e dos sentimentos que ela traz”, revelou.

