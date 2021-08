Na 143ª DP, um dos jovens foi autuado por receptação e os outros três por furto. - Foto: divulgação

Publicado 27/08/2021 17:34

ITAPERUNA - Um dos envolvidos no furto ocorrido em mercado de Retiro do Muriaé, distrito de Itaperuna, no Noroeste Fluminense, foi identificado por meio de de imagens de câmeras de segurança. Policiais do 29° BPM (Itaperuna-RJ) localizaram dois jovens em uma residência localizada em Comendador Venâncio e a polícia acabou recuperando parte das mercadorias. Os militares souberam que o furto foi cometido por quatro pessoas. Apenas um dos envolvidos não foi localizado.

Na ação, a polícia recuperou três pacotes de fraldas, uma lata de Mucilon e outra de leite em pó, fone de ouvido, carregador de celular, tabletes de chocolate, duas garrafas de vinho, 60 maços de cigarros, três pacotes de fumo, 24 latas de cerveja, quatro desodorantes e nove pares de chinelos.

Na 143ª DP, um dos jovens foi autuado por receptação e os outros três por furto. As partes envolvidas foram liberadas após o registro de ocorrência. Uma audiência no Juizado Especial Criminal (Jecrim) deverá ser agendada.