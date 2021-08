Foram muitas as atividades e ações com os trabalhadores da Saúde, além de atender a empresas no município - Fonte: divulgação/ PMI

ITAPERUNA - O Programa Saúde do Trabalhador (PST) de Itaperuna, no Noroeste Fluminense, realiza ações, visando atender as necessidades da classe trabalhadora do município. A equipe do PST, em parceria com CEREST-Noroeste/RJ (Centro de Referência em Saúde do Trabalhador) e com o setor de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde concluíram a segunda etapa da campanha de vacinação contra gripe, junto aos funcionários da empresa Quatar.



Segundo Estevania Theadoriche de Moraes Coutinho, coordenadora do PST, o prefeito Alfredo Paulo Marques Rodrigues, Alfredão, e o secretário Municipal de Saúde Marcelo Ferreira tem dado total apoio às equipes de trabalho.



“Tanto o prefeito Alfredão, como o secretário Marcelo Ferreira tem nos dado total apoio na realização dos trabalhos. As equipes vem trabalhando diariamente, visando o melhor para os nossos trabalhadores, e temos conseguido bons resultados em nossas ações. Também é importante lembrar do apoio que estamos recebendo da coordenadora de Imunização, Jociene de Almeida”, lembra Estevania.



MAIS AÇÕES REALIZADAS PELAS EQUIPES



O trabalho em conjunto das equipes já rendeu bons resultados. Foram muitas as atividades e ações com os trabalhadores da Saúde, além de atender a empresas no município.



Foram realizadas testagens para identificar possíveis casos de covid-19, e campanha de vacinação contra a gripe. Ainda vem sendo realizado trabalho de saúde mental com os trabalhadores da Saúde. O trabalho de saúde mental com os agentes de endemias foi idealizado em razão do momento de pandemia de covid-19. Os encontros acontecem semanalmente nas dependências do CEREST/Saúde do Trabalhador.



Já em relação a campanha de vacinação contra a gripe, empresas como o Shop do Pão, Quatá, Santa Lúcia, e outras mais receberam a visita das equipes, que ministraram a vacina em seus respectivos funcionários. Na Caixa Econômica Federal foram realizados testes rápido para detecção do coronavírus, além da campanha de vacinação contra a gripe. E na fábrica de roupas Vest Surf, no distrito de Boa Ventura, as equipes ficaram três dias realizando os testes rápido de covid-19, devido à enorme quantidade de funcionários.



O Programa Saúde do Trabalhador (PST) vem se destacando no município com suas ações e iniciativas junto a empresas

Foram muitas as atividades e ações com os trabalhadores da Saúde, além de atender a empresas no município Fonte: divulgação/ PMI