Secretaria de Esporte e Lazer mantém atividades no Centro Poliesportivo, além dos núcleos espalhados pelos bairros e distritos. - Foto: divulgação/PMI

Publicado 27/08/2021 16:18

ITAPERINA - As atividades rítmicas e o trabalho de condicionamento físico seguem a todo vapor, agitando a galera do distrito de Comendador Venâncio, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. A Prefeitura de Itaperuna, RJ, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer disponibilizou professores de Educação Física, que vem trabalhando na localidade.

As atividades acontecem na quadra central, segundas e quartas, sendo atividades rítmicas das 19h às 20h, e condicionamento físico das 20h às 21h. Vale lembrar que a Secretaria de Esporte e Lazer mantém atividades no Centro Poliesportivo, além dos núcleos espalhados pelos bairros e distritos.

As atividades rítmicas valorizam o movimento da dança, para além da técnica, trabalhando de forma consciente as habilidades motoras, educando os participantes a se expressarem corporalmente, contribuindo significativamente na percepção de uma consciência corporal.

Já as atividades relacionadas ao condicionamento físico trabalham visando o estado de saúde física do aluno, bem como a sua capacidade na realização de atividades diárias e práticas esportivas. Busca-se o estado do corpo em que o participante possa alcançar melhorias do funcionamento músculo-esquelético, além do metabólico; através do aprimoramento na força muscular, flexibilidade, potência, resistência cardiovascular, dentre outros aspectos.

Segundo José Maria Guimarães, secretário Municipal de Esporte e Lazer, o prefeito Alfredo Paulo Marques Rodrigues, Alfredão, pretende desenvolver uma ideia coletiva sobre a importância da prática de atividades físicas.

“O prefeito Alfredão pretende desenvolver essa ideia coletiva, sobre a importância da prática de exercícios físicos. E, para que isso venha a se concretizar, estamos levando atividades para distritos e bairros, com profissionais qualificados, para que o cidadão tenha esse acompanhamento. Logicamente que nesse período de pandemia estamos tomando os cuidados necessários e funcionando com algumas restrições, respeitando o que dizem as autoridades de saúde, no que se refere ao coronavírus. No que depender do apoio da nossa equipe, Itaperuna terá uma população