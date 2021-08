Secretário Municipal de Saúde, Marcelo Ferreira, reuniu-se com o coordenador Administrativo da Urgência Emergência; além do subprefeito de Raposo; e os coordenadores administrativo e de enfermage da Unidade Básica de Saúde (UBS/P. U.) de Raposo. - Foto: divulgação/PMI

Secretário Municipal de Saúde, Marcelo Ferreira, reuniu-se com o coordenador Administrativo da Urgência Emergência; além do subprefeito de Raposo; e os coordenadores administrativo e de enfermage da Unidade Básica de Saúde (UBS/P. U.) de Raposo.Foto: divulgação/PMI

27/08/2021

TAPERUNA - A Prefeitura de Itaperuna, por meio da Secretaria Municipal de Saúde segue promovendo reuniões com os profissionais do setor, visando ajustar detalhes administrativos, questões relacionadas a atendimento, dentre outros objetivos, na busca por soluções práticas e viáveis no trabalho diário.



Desta vez, o secretário Municipal de Saúde, Marcelo Ferreira, reuniu-se com o coordenador Administrativo da Urgência Emergência, Pedro Renato; além do subprefeito de Raposo, João Carlos Mazorque; e os coordenadores administrativo (Wiriquy) e de enfermagem (Welica) da Unidade Básica de Saúde (UBS/P. U.) de Raposo.



Na última semana foi realizada reunião com os condutores de ambulância do Posto de Urgência Dr. Munir Bussade (P. U.), visando delinear novas estratégias para o bom andamento da unidade. Naquela oportunidade, o secretário Municipal de Saúde Marcelo Ferreira informou que o prefeito Alfredo Paulo Marques Rodrigues, Alfredão, tem solicitado alguns ajustes entre as equipes.



“O prefeito Alfredão tem percorrido todas as secretarias, departamento e demais setores da Prefeitura, realizando alguns ajustes entre as equipes, buscando melhorar os serviços, bem como estimular o trabalho em equipe; além de criar essa sintonia com as demais secretarias e setores. Somar forças é uma das premissas do prefeito Alfredão. E, durante a reunião, a nossa assessora Jurídica Adriana ficou encarregada de transmitir as orientações do prefeito Alfredão para a equipe do posto. Vamos continuar trabalhando em busca de melhorarmos dia a dia, nossos serviços para bem atender a população itaperunense”, disse o secretário.

