Jovem foi autuado no fato análogo de furto a prédios públicos - Foto: divulgação

Jovem foi autuado no fato análogo de furto a prédios públicos Foto: divulgação

Publicado 27/08/2021 17:32

ITALVA - Materiais furtados na Secretaria Municipal de Agricultura de Italva, no Noroeste Fluminense, foram recuperados durante uma ação conjunta do 29°BPM (Itaperuna-RJ) e a Guarda Civil Municipal. O delito foi cometido na madrugada de terça-feira (24/08). O subsecretário de Agricultura detalhou que foram furtados os seguintes materiais: uma peça de arado, um engate de trator, três peças de caminhão e arame para ser utilizado em estufa, tudo levado do pátio da Secretaria de agricultura.

Nesta quarta-feira (25), uma guarnição da Polícia Militar se dirigiu ao bairro São Caetano. O adolescente de 17 anos foi flagrado carregando parte dos materiais em um carrinho de mão. Após ser feita a recuperação, o caso seguiu para ser apurado na 148ª DP.

O jovem foi autuado no fato análogo de furto a prédios públicos e liberado após o registro de ocorrência.