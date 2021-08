Informações anônimas que levem a Polícia a localizar o foragido, Moisés Alves de Matos, 44 anos, podem ser passadas ao Disque Denúncia Noroeste pelo WhatsApp 022 99980-1177. O sigilo é absoluto. O anonimato é garantido. - Foto: divulgação/PCERJ

Publicado 27/08/2021 18:40 | Atualizado 27/08/2021 20:11

MIRACEMA - Agentes da 137ª DP de Miracema, no Noroeste Fluminense, coordenados pelo delegado titular, Dr. Gesner César Bruno, deflagraram ação conjunta com o Conselho Tutelar e o 36º BPM (Santo Antônio de Pádua-RJ), nesta sexta-feira (27), para cumprir mandado de prisão preventiva contra uma mulher, suspeita por oferecer a própria filha de 12 anos, para ser estuprada pelo então tesoureiro da Câmara Municipal, Moisés Alves de Matos, de 44, que ainda se encontra foragido. A menina seria outra vítima d o indiciado, que teve sua prisão temporária decretada pelo plantão judiciário da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro pelo crime de estupro de vulnerável, em atendimento a representação do Dr Gesner.

De acordo com a Polícia, "as investigações demonstraram que Moisés estuprou duas crianças em motel da cidade. Uma menina de 11 anos e um menino de 8. O menino filmou o estupro de sua irmã no celular de Moisés a mando do mesmo, e, acidentalmente o menino postou o vídeo no instagram do autor. As investigações comprovaram toda veracidade do fato, inclusive por meio das câmeras de segurança do motel, que identificaram o carro do autor entrando no motel, bem como através de uma análise comparativa dos prints das filmagens com as fotografias tiradas pela equipe da 137ª DP no quarto do motel onde o fato ocorreu. Ainda segundo às investigações, para entrar no motel o suspeito colocou as crianças abaixadas no banco de trás de seu veículo".

A força-tarefa continuou com as investigações e ainda segundo a Polícia, "foi apurado que uma outra criança de 12 anos, havia sido levada por Moises também para um motel na cidade de Miracema, onde foi estuprada por ele sendo que essa vítima teria sido levada pela própria mãe que teria recebido dinheiro do suspeito. Nesse mesmo dia, após supostamente praticar atos libidinosos com a terceira criança, Moises, na presença da vítima, teria mantido relações sexuais com a mãe."

As investigações também apontam que "A Policia Civil recolheu diversas provas que comprovaram o depoimento da vítima. Em atendimento a representação de Dr. Gesner , o Juizo da Vara da Violência Doméstica e Familiar contra a mulher da Comarca do município, decretou a prisão preventiva do suspeito que já encontrava-se foragido por força de mandado de prisão temporária, e também decretou a prisão preventiva da genitora da vítima".

Consta também nas investigações que "a mãe da vítima realizou chamada de vídeo para Moisés, no qual exibia a vítima nua enquanto Moises se masturbava. Consta ainda, segundo relato da vítima, que por diversas vezes a genitora da vítima fez vídeos e tirou fotos da filha nua e as enviou a Moisés". Para a Polícia, "com vistas a se esquivar da responsabilidade penal, a genitora da vítima proibia a filha de contar tais acontecimentos para alguém dizendo que, “ se esta o fizesse, a deixaria roxa e que se descobrisse alguma denuncia, mandaria os meninos do morro matarem seus avós, os quais são muito próximos” .

Moisés Alves de Matos segue foragido, não tendo sido localizado até o fechamento desta reportagem. Encontra-se pendente de cumprimento contra o suspeito um mandado de prisão temporária e um mandado de prisão preventiva. Informações anônimas que levem a Polícia a localizar o foragido podem ser passadas ao Disque Denúncia Noroeste pelo WhatsApp 022 99980-1177. O sigilo é absoluto. O anonimato é garantido.