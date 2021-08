O caso foi registrado na 143ª DP (Itaperuna) e comunicado ao Ministério da Agricultura. - Foto: divulgação/ SEA

O caso foi registrado na 143ª DP (Itaperuna) e comunicado ao Ministério da Agricultura.Foto: divulgação/ SEA

Publicado 27/08/2021 22:17

ITAPERUNA - Ação da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, realizada no município de Itaperuna, no Noroeste Fluminense, resultou na apreensão de aproximadamente 700 quilos de produtos lácteos (iogurte, queijos variados, leite, entre outros). A carga estava sendo transportada em condições inadequadas, sem refrigeração e foi inutilizada. Também foi verificado que um dos registros apresentados era falsificado.

Coordenada pelo Serviço de Inspeção Estadual (SIE) da Secretaria de Agricultura, a operação contou com apoio da Vigilância Sanitária de Itaperuna. Os produtos, sem procedência ou registro em órgão oficial competente, vinham de Minas Gerais e seriam comercializados na capital e Região Metropolitana. O caso foi registrado na 143ª DP (Itaperuna) e comunicado ao Ministério da Agricultura.

- A equipe da defesa agropecuária opera desde a autuação dos produtos até a fiscalização de agroindústrias que processam os produtos de origem animal. Esse trabalho é essencial no combate às irregularidades. A parceria com as vigilâncias sanitárias municipais, responsáveis pela fiscalização do comércio de produtos, é fundamental para um bom resultado - destacou o secretário de Agricultura, Marcelo Queiroz.

Certificação dos produtos - Para entrada e comercialização no Rio de Janeiro de produtos de origem animal procedentes de outros estados, é preciso que estejam devidamente registrados e com selo do SIF, SISBI ou Selo Arte. A certificação dos estabelecimentos garante os padrões higiênico-sanitários para a produção e comercialização.

Além disso, qualquer produto de origem animal que esteja armazenado de forma irregular pode causar alto risco de infecção alimentar aos consumidores.

Confira a relação das agroindústrias e estabelecimentos registrados no SIE-RJ: https://bit.ly/38hxRht.