PM recebeu novo comunicado informando que os materiais foram retirados do local denunciado e levados para uma lixeiraFoto: divulgação

Publicado 29/08/2021 13:51

ITAPERUNA - Trinta e duas buchas de maconha foram apreendidas no bairro Matinada, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29° BPM ( Itaperuna-RJ) receberam informações que suspeitos tinham escondido material entorpecente em um terreno baldio localizado na escadaria da Avenida Santos Antônio. Os agentes realizaram buscas e não encontraram nada de ilegal.

Posteriormente, a polícia recebeu novo comunicado informando que os materiais foram retirados do local e levados para uma lixeira. A guarnição revirou o lixo e encontrou a droga. Não havia nenhum suspeito nas proximidades no momento que foi feita a apreensão.