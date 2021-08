O caso foi registrado na 143ª DP. - Foto: divulgação

Publicado 29/08/2021 13:48

ITAPERUNA - Sete pinos de cocaína foram apreendidos com um Homem de 37 anos, no bairro Horto Florestal, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29° BPM (Itaperuna) durante patrulhamento pela Rua José Raimundo de Oliveira notaram o rapaz em atitude suspeita. Ao perceber que a viatura estava aproximando, ele foi para o interior de um bar. Em seguida, a polícia fez abordagem e encontrou com ele sete pinos de cocaína. O jovem foi autuado por posse e uso de droga na 143ª DP, ouvido e liberado. Uma audiência no Juizado Especial Criminal (Jecrim) deverá ser agendada.