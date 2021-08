Max Lemos explicou que a ida a Varre-Sai foi uma solicitação do deputado Jair Bittencourt para conhecer de perto os problemas do município e definir algumas estratégias para investimentos locais. - Foto: divulgação/PMVS

Max Lemos explicou que a ida a Varre-Sai foi uma solicitação do deputado Jair Bittencourt para conhecer de perto os problemas do município e definir algumas estratégias para investimentos locais. Foto: divulgação/PMVS

Publicado 29/08/2021 13:46

VARRE-SAI - O secretário de Estado de Infraestrutura e Obras, Max Lemos, juntamente com o vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ), deputado Jair Bittencourt se reuniram com o prefeito de Varre-Sai, no Noroeste Fluminense, Silvestre José Gorini, acompanhado do vice-prefeito João Batista de Souza Freitas



A visita contou com a presença do prefeito de Porciúncula, Léo Coutinho, acompanhado do vice-prefeito Andrio Zanirati.



Entre as demandas apresentadas pelo prefeito de Varre-Sai estão as obras das Casas da Prata, a urbanização de trechos do entorno da Prefeitura onde o secretário solicitou ao Setor de Engenharia do município a apresentação de um projeto a ser licitado e posteriormente executado e restauração/melhorias de algumas praças.



Max Lemos explicou que a ida a Varre-Sai foi uma solicitação do deputado Jair Bittencourt para conhecer de perto os problemas do município e definir algumas estratégias para investimentos em Varre-Sai. “Primeiro agradeço o carinho da recepção do prefeito Dr. Silvestre, perto dos 90 anos, com total vitalidade, entende cada centímetro dessa cidade. Temos a palavra do governador em relação ao término das casas que estão paralisadas há muitos anos e nós vamos concluir. Vamos dar início às obras esse ano para que a gente possa entregar as casas à população. Tem uma questão importante da área central aqui da cidade, de urbanização, nosso governador já autorizou a fazer. Vamos fazer um projeto para ver se a gente consegue licitar esse ano, depende de concluir o projeto. Mais outras demandas onde serão preparados projetos para o próximo ano. Agora o importante, é a participação do Estado que quer se comprometer com as cidades, quer fazer investimentos nas cidades e o governador Cláudio Castro não abre mão disso e o que vamos fazer é criar essa interação entre as cidades e o Estado”, afirmou.



Dr. Silvestre falou da satisfação em receber o representante do Governo do Estado no município e afirmou já sentir que o Estado começa a sinalizar melhorias. “Agradeço a presença do secretário Max Lemos, nosso deputado Jair Bittencourt, meu colega Léo e todos os vereadores de Varre-Sai e cidades vizinhas. Tivemos a satisfação de ter aqui a presença do Governo do Estado, na pessoa do secretário. É um governo que a gente está sentindo a recuperação do Estado e isso reflete nos municípios, reflete na arrecadação. Ele veio aqui, prometeu e tenho certeza que serão resolvidos problemas crônicos como as casas da Prata que atingiram todos os ex-prefeitos de Varre-Sai, uma obra na área central que vai embelezar mais a cidade e tenho certeza que muito próximo, antes que eu complete os 90 anos em março, a gente vai ver muita coisa concluída”, lembrou o prefeito Silvestre.



O prefeito Léo Coutinho celebrou a vinda de representantes do Governo do Estado no interior. “Só posso celebrar esse momento tão importante em que o Governo do Estado vem para o interior, se mostrar presente, entender as nossas dificuldades e problemas e tentar buscar soluções. Agradeço ao nosso representante do Noroeste, deputado Jair Bittencourt e ao secretário Max Lemos”, afirmou Léo.



O vice-presidente da ALERJ, Jair Bittencourt, agradeceu ao secretário Max e ao governador pela sensibilidade em olhar o interior do Estado. “Quero agradecer ao Max pela disponibilidade. É um secretário atuante por todo o Estado e além de tudo, nosso amigo. Quero te agradecer esse carinho enorme pela região. Junto com os dois prefeitos Dr. Silvestre e Léo Coutinho que são grandes amigos, as Câmaras de Vereadores de Varre-Sai e Porciúncula, empenhados nesses projetos. Agradeço ao governador Cláudio Castro, que é um homem de trabalho, pela dignidade que tem tratado o interior do Estado. Tenho dito que o Estado do Rio está no rumo certo da sua recuperação. A honra em te receber aqui não é porque é uma visita é uma reunião de trabalho, apresentando o que os prefeitos e vereadores veem de importante e isso nos alegra e nos dá tranquilidade “, destacou o deputado Jair Bittencourt.



Também participaram da reunião os vereadores de Varre-Sai, Fabrício Pimentel, Rafael Ramos, José Pedro Rodolphi Júnior, Cláudio Paulanti, Waltair Nery e o presidente da Câmara, Luiz Carlos dos Santos Mota. Além de vários secretários municipais. E ainda os vereadores de Porciúncula, Luciano Carvalho, Wendel Godinho, Marcelo Menin, Zeca Coutinho, Maguinho e Jeferson Moreira. E os vereadores de Natividade Fabianinho França, Lucas Merson, Marcos Antônio Cunha e o vereador de Itaperuna, Carlinhos Peixeiro.