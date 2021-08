O caso foi registrado na 143ª Delegacia Legal de Itaperuna, Central de Flagrantes. - Foto: divulgação

Publicado 29/08/2021 13:59

CARDOSO MOREIRA - Um homem de 37 anos foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio, na forma da Leia Maria da Penha, em São Joaquim, distrito de Cardoso Moreira, no Noroeste Fluminense. Quando os policiais do 29° BPM (Itaperuna-RJ) que atuam na 4ª Cia chegaram ao local solicitado, se depararam com a vítima de 29 anos correndo e pedindo socorro. De acordo com ela, seu companheiro atirou várias vezes em sua direção e não foi atingida.

O homem de 37 anos foi localizado pela polícia quando estava abrindo o portão e com a chave do carro na mão. Alterado, ele acabou sendo detido pela guarnição. Durante buscas no telhado da residência, os agentes encontram o revólver de calibre 38 com cinco cápsulas deflagradas e numeração suprimida. Havia marcas de tiros no interior da residência.

Na 143ª Delegacia Legal de Itaperuna, Central de Flagrantes, o homem foi autuado por tentativa de feminicídio na forma da Leia Maria da Penha, permanecendo preso à disposição da Polícia Civil.