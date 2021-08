Suspeitos pelo crime foram autuados por tentativa de homicídio e lesão corporal na 140ª DP. - Foto: divulgação

Publicado 29/08/2021 13:57

VARRE-SAI - Um homem deu entrada no Hospital São José do Avaí em Itaperuna, no Noroeste Fluminense, na noite deste sábado (28) após sofrer tentativa de homicídio na cidade vizinha de Varre-Sai. De acordo com denúncia, cinco pessoas se desentenderam na Rua José Duarte dos Santos, bairro Santa Lúcia.

No local, policiais do 29° BPM (Itaperuna-RJ) encontraram a vítima caída no chão, com ferimento no abdômen, provavelmente provocado por facada. Antes de ser transferido ao HSJA em estado grave, o homem recebeu os primeiros atendimentos no hospital do município. Os envolvidos foram autuados por tentativa de homicídio e lesão corporal na 140ª Delegacia Legal de Natividade. Todos eles foram liberados após o registro de ocorrência.