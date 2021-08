Parte dessas sementes vai para a produção de mudas da própria Secretaria, e outra parte ao banco de sementes do INEA. - Foto: divulgação/PMI

Parte dessas sementes vai para a produção de mudas da própria Secretaria, e outra parte ao banco de sementes do INEA.Foto: divulgação/PMI

ITAPERUNA - A Secretaria Municipal do Ambiente de Itaperuna, no Noroeste Fluminense, realizou coleta de sementes de jacarandá e paineiras brancas. A ação ocorreu em uma das áreas do projeto ‘Uma Criança, Uma Árvore’, na Beira Rio, nas proximidades do Itapuã Clube.

De acordo com Sérgio Zampiér, secretário Municipal do Ambiente, este trabalho realizado pelos técnicos da Secretaria é de extrema importância.

– Uma parte dessas sementes vai para a produção de mudas da própria Secretaria, e outra parte, nós enviamos ao banco de sementes do INEA (Instituto Estadual do Ambiente), que fornece aos municípios sementes e mudas. É um trabalho de suma importância, que os nossos técnicos vêm realizando com bastante dedicação e empenho em nosso município - completa o secretário.

Ainda segundo Zampiér, o desejo do prefeito Alfredo Paulo Marques Rodrigues, Alfredão, é deixar um legado verde para as futuras gerações.

– O prefeito Alfredão vem trabalhando e não está medindo esforços, a fim de deixarmos uma Itaperuna muito mais verde para as próximas gerações. Nossos técnicos e demais membros da Secretaria Municipal do Ambiente buscamos seguir à risca a determinação do prefeito, para que juntos, possamos deixar um legado muito mais verde para o município. Itaperuna mais verde, precisa ser um compromisso de toda a população e contamos com o apoio de todos os munícipes nessa empreitada - finaliza o secretário Zampiér.