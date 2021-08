Ação da Vigilância Sanitária, Secretaria de Receita, Guarda Civil Municipal, Conselho Tutelar com apoio do 29° BPM. - Foto: divulgação/PMI

Ação da Vigilância Sanitária, Secretaria de Receita, Guarda Civil Municipal, Conselho Tutelar com apoio do 29° BPM.Foto: divulgação/PMI

Publicado 30/08/2021 18:22

ITAPERUNA - Uma operação de combate às festas clandestinas em Itaperuna, no Noroeste Fluminense, seguindo solicitação da 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo da cidade, foi realizada pela prefeitura com o objetivo de coibir os eventos que vão contra o Decreto Municipal 6545/2021. A ação teve oito endereços fiscalizados e notificados.



A força-tarefa reuniu a Vigilância Sanitária, Secretaria de Receita, Guarda Municipal, Conselho Tutelar e contou com o apoio do 29° BPM (Itaperuna-RJ). O Noroeste Fluminense é uma das regiões com maior nível de contaminação pela Covid-19 no estado do Rio de Janeiro.



De acordo com o Ministério Público do Estado do Rio, a unidade tem recebido muitas denúncias de festas clandestinas e apresentações de shows com cantores e Dj’s sem as devidas autorizações e causando aglomerações. E, por isso, o promotor de justiça Dr. Matheus Gabriel dos Reis Rezende decidiu expedir ofício solicitando ao município a ação.

Vale ressaltar que o Itaperuna voltou para a bandeira vermelha de risco de contaminação da covid-19.



De acordo com a Vigilância Sanitária, todos os endereços tinham sido notificados no início da ação, no último sábado, assim que receberam a informação que aconteceriam os eventos. Já partir das 22h, a equipe de fiscalização retornou aos endereços e flagrou os organizadores descumprindo a notificação, o que resultou em uma nova notificação. A equipe enviará um relatório da operação ao Ministério Público que tomará as medidas cabíveis.

Ainda de segundo a Vigilância Sanitária, o trabalho de fiscalização para coibir qualquer evento que vai contra o Decreto Municipal continuará e reforça à população da importância de denunciar festas clandestinas por meio da 1º Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo de Itaperuna, Prefeitura Municipal, através do telefone (22)3824-6334 e também pelo Disque Denúncia do Noroeste pelo Whatsapp (22) 99980-1177.



Controle da Covid-19 - De acordo com a Vigilância Epidemiológica de Itaperuna, só com a vacina e com a conscientização da população, além do trabalho de fiscalização dos órgãos competentes, é que o município vai conseguir controlar a proliferação da doença. “A entrada da variante Delta no município é mais uma preocupação para a Secretaria de Saúde, para o nosso prefeito Alfredão, enfim, para todos nós. Pretendemos controlar a contaminação da Covid-19 e suas variantes através das ações da Vigilância Sanitária fiscalizando festas clandestinas, aglomerações e também com a conscientização da população quanto tomar a vacina, que é muito importante completar o esquema da vacinação com as duas doses. Estamos desde janeiro na bandeira vermelha e demorando muito a sair definitivamente dessa fase. Isso significa que muitas pessoas ainda estão em falta da segunda dose da vacina ou ainda não tomaram a primeira. Só a vacina que vai controlar as variantes e a própria covid-19”, disse Neide Novaes, coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Itaperuna.



Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, até o último sábado (28), o município contabilizava 40.216 casos, com 39.780 pacientes recuperados e 326 mortes.