Caminhonete invadiu a outra pista e bateu na lateral do caminhão. - Foto: reprodução internet

Caminhonete invadiu a outra pista e bateu na lateral do caminhão.Foto: reprodução internet

Publicado 30/08/2021 18:16

ITAPERUNA - Um homem de 74 anos, morreu após passar mal e colidir com caminhão, na Rua Noêmia Godinho Bittencourt, bairro Aeroporto, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense.

Uma equipe do 21° Grupamento de Bombeiros Militar foi acionada nesta segunda-feira (30), às 9h30min. Os bombeiros verificaram que o condutor da caminhonete Ford modelo Ranger de cor branca, ano 2018, havia falecido. A vítima morreu antes da chegada do socorro. A caminhonete invadiu a outra pista e bateu na lateral do caminhão.