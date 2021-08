Operação Lei Seca atua no interior do Rio de Janeiro. - Foto: divulgação

Publicado 30/08/2021 18:20

ITAPERUNA - Seis ações de fiscalização foram realizadas pela Operação Lei Seca na região Noroeste Fluminense, sendo nos municípios de Itaperuna e Bom Jesus de Itabapoana, neste ano, de 1 de janeiro a 30 de agosto.

De acordo com levantamento oficial feito a pedido do Jornal O DIA, em Itaperuna foram realizadas 4 blitzes, sendo 389 motoristas abordados e 65 casos de alcoolemia registrados, ou seja, 16,7%. Já em Bom Jesus de Itabapoana, 2 blitzes foram realizadas e dos 136 motoristas abordados, 36 foram flagrados sob efeito de álcool, o que significa 26,5% do total de abordagens.