A Logística é um dos cursos gratuitos com vagas abertas até 31 de agosto.Foto: divulgação/Firjan

Publicado 30/08/2021 18:29

ITAPERUNA - Para quem busca inserção no mercado de trabalho, a Firjan SENAI Itaperuna está com vagas abertas para seis cursos gratuitos para mercados que estão em alta na região. Um deles é o curso técnico de Logística, e outros cinco são de qualificação para profissões diversas, de soldador mecânico a assistente administrativo. As oportunidades são na modalidade EaD + Prática e está aberta a qualquer cidadão, desde que tenha disponibilidade de frequentar as aulas práticas na unidade de Itaperuna a partir do ano que vem, caso as medidas restritivas da pandemia sejam flexibilizadas.

“O aluno deve atentar para a necessidade de ter que ir à unidade de Itaperuna para as aulas práticas a partir do ano que vem, caso permitam as medidas restritivas da pandemia”, explica Gil Mairon, coordenador da Educação Profissional de Itaperuna, Gil Marion da Silva.



Área de grande potencial na região – devido não só à posição estratégica pela proximidade com dois estados, como também pelo crescimento do e-commerce –, a Logística é um dos cursos gratuitos com vagas abertas até 31 de agosto. As inscrições podem ser feitas no link: https://www.firjansenai.com.br/cursorio/cursos-tecnicos/cursos-tecnicos-2021 . Há ainda vagas nos cursos de Assistente de Controle de Qualidade; Soldador Mecânico; Organização e Administração de Almoxarifado; Assistente Administrativo; e Soldador de Aço Carbono Eletrodo Revestido 4G. Todas com inscrições abertas até o dia 6 de setembro pelo link: https://firjansenai.com.br/cursorio/empresas/programas-gratuitos. Aulas presenciais em 2022 - As turmas em EaD seguem a mesma linha de qualidade da modalidade presencial, com o docente sempre presente: serão três dias com aulas on-line ao vivo e dois com tutoria também virtual. A diferença é que o aluno não vai à escola. Os conhecimentos são potencializados com simuladores e softwares, entre outras estratégias, todas realizadas à distância no primeiro semestre do curso.

Em 2022, além de um dia de aula on-line e dois dias de tutoria, os alunos passam a ter aulas presenciais na unidade da Firjan SENAI escolhida para fazer a prática prevista e necessária para o curso, caso seja possível em função do contexto da Covid-19, ou por meio de simuladores nas plataformas de aprendizagem.

Atualmente matriculado na Firjan SENAI Macaé, Victor Barreto Gomes Batista garante que as aulas à distância não deixam a desejar, ao ponto de já estar em seu segundo curso.