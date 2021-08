Prefeito Marquinho da Venda disse que novo veículo irá oferecer ao munícipe mais conforto e segurança. - Foto: divulgação/PMC

Prefeito Marquinho da Venda disse que novo veículo irá oferecer ao munícipe mais conforto e segurança.Foto: divulgação/PMC

Publicado 30/08/2021 18:33

CAMBUCI - A Secretaria Municipal da Saúde de Cambuci, no Noroeste Fluminense, adquiriu uma nova UTI Móvel para atender a população. A entrega do veículo foi realizada na última semana em frente à prefeitura, com a presença do prefeito Marquinho da Venda; da secretária de Saúde Leidimar Atie e moradores.

A secretária municipal de Saúde destacou que o veículo é uma grande conquista e irá contribuir principalmente nos serviços de média e alta complexidade do município.

“Esse novo veículo irá oferecer ao munícipe mais conforto e segurança. Temos muito a fazer e estamos buscando soluções para melhorar a vida da nossa população e uma dessas ações é a aquisição de novas ambulâncias”, destacou o prefeito.