Xadrez veio para ficar no município. - Foto: divulgação/PMVS

Publicado 30/08/2021 18:34

VARRE-SAI - O município de Varre-Sai, no Noroeste Fluminense, mais uma vez foi destaque no xadrez. Desta vez, foi no I Aberto do Brasil de Bom Jesus do Itabapoana, que aconteceu entre os dias 26 a 29 de agosto, no Clube da Terceira Idade em Bom Jesus do Itabapoana. Onze atletas de Varre-Sai participaram do campeonato, organizado por Urubatan Frias Rabello.

Os atletas participaram do Open, com a atuação de todos os profissionais e de torneio Blitz, com apenas 3 minutos de duração.

De acordo com o vereador e professor de xadrez, José Carlos Monteiro (Pará), a atitude e a educação como as crianças se portaram no evento foram encantadoras. “O xadrez veio para ficar no município. A organização foi exemplar, em todos os quesitos, inclusive com os protocolos exigidos pela Secretaria de Saúde de Bom Jesus. Agradeço ao Urubatan por realizar o evento próximo de nós. O trabalho só tem sido desenvolvido graças aos esforços do secretário de Educação, Zazá, que implantou o xadrez nas escolas, desenvolvendo o raciocínio lógico e concentração”, disse o professor.

O secretário municipal de Educação e Cultura, Carlos Alberto da Silva, destacou a parceria entre as Secretarias de Educação e a de Esporte.n“Quero parabenizar o professor Pará por ser responsável pelo xadrez e Banda Marcial no município. Quero parabenizar o Urubatan pela organização desse belíssimo evento. E destacar a parceria entre as Secretarias de Educação e a de Esporte. Parabenizar os alunos que participaram do evento e dizer que o projeto terá continuidade para difundirmos o xadrez em nossas escolas”, lembrou o secretário de Educação.

Já o secretário municipal de Esportes, José Carlos Estevão de Castro, falou da superação dos atletas diante de grandes nomes do xadrez.n“Parabenizo o secretário Zazá por convidar o professor Pará para tomar conta do xadrez e outras funções, juntamente com o Hugo Fabri que é um funcionário dedicado e deu todo o suporte. Parabenizo nossos alunos que disputaram o primeiro campeonato oficial de xadrez e que não foi fácil, pois disputaram com mestres nacionais e internacionais. Lembrando que eles foram contemplados com vários prêmios significativos, entre medalhas e outros. Agradeço ao prefeito Dr.Silvestre por nos dar condições de continuar o trabalho”, finalizou o secretário de Esportes.

Classificação dos Alunos - Atletas de Varre-Sai no I Aberto do Brasil de Bom Jesus do Itabapoana :

José Carlos Estevão (Júnior) = 2º Lugar no Sub 1600 e 3º Lugar no Sub 1600 Open

Heitor Fabri Assis = 3º Lugar Sub 15 e 10º Lugar no Blitz

Hugo Fabri Filho (Huguinho) = 2º Lugar Sub 15 e 3º Lugar no Blitz

Maria Júlia Ferreira dos Santos =2º Lugar no Open e 3º Lugar no Blitz

Lohainy Aparecida S. de Souza =2º Lugar no Blitz e 3º Lugar no Open

Meirielli Silva Pimentel = 1º Lugar no Blitz e 1º Lugar no Open

Lucca Almeida Fabri = 7º Lugar Blitz Geral

>>Participação dos (as) Atletas Renomados

Diogo Duarte Guimarães = Grande Mestre

Pedro Ferreira Lage = Mestre Nacional

Darcy Lima = Grande Mestre

Eduardo Thelio Limp = Mestre Internacional

Milton Kasuo Okamura = Mestre Nacional

Marcio Netto Baeta = Mestre Nacional

Joaquim de Deus Filho (Joca) = Mestre Nacional

Isabella Ribeiro Conti de Freitas = Mestre Nacional