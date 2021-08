Para se inscreverem, os estudantes ou responsáveis devem procurar a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. - Foto: divulgação/Sesc RJ

Para se inscreverem, os estudantes ou responsáveis devem procurar a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Foto: divulgação/Sesc RJ

Publicado 31/08/2021 13:40

ITAPERUNA - Aulas gratuitas de modalidades esportivas serão oferecidas para crianças e adolescentes de baixa renda de Itaperuna, no Noroeste Fluminense. A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, firmou parceria com Sesc RJ, a fim de viabilizar a realização do projeto RedeSesc+Esporte no município.

Poderão participar meninos e meninas entre 4 e 17 anos, cuja renda familiar bruta não ultrapasse três salários mínimos.

O Sesc RJ fornecerá camisas, materiais esportivos, ambientação e coordenação técnica. Vivências e palestras inspiradoras de atletas de ponta, voltadas para professores e alunos também estão incluídas no projeto. O município cederá a estrutura física e os professores para a realização do projeto, e ficará responsável pelo processo de inscrição.

O RedeSesc+Esporte foi criado para ampliar o trabalho da instituição como propagadora do esporte como ferramenta de inclusão social.

O projeto é dirigido para crianças em idade pré-escolar e estudantes. A previsão é que as aulas comecem em setembro, caso não haja contratempos, principalmente no que diz respeito ao mapa de covid-19 do Estado do Rio de Janeiro.

Para se inscreverem, os estudantes ou responsáveis devem procurar a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, para preenchimento de formulário do programa. O Centro Poliesportivo está situado na Rua Luiz Carlos Ferreira Tirado, 148, bairro Cidade Nova.