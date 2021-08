O crime foi registrado na 136ª Delegacia Legal de Santo Antônio de Pádua. - Foto: divulgação/ Ascom Diocese

Publicado 31/08/2021 13:42

SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA - A Capela São Sebastião, no bairro Ferreira, na cidade de Santo Antônio de Pádua, no Noroeste Fluminense, foi vítima de vandalismo e furto. O templo que foi alvo de ação criminosa pertence a Diocese de Campos dos Goytacazes. De acordo com o pároco Pe. Paulo Henriques Barreto, que esteve na capela, foram levados dois anjos, que ficavam ao lado do sacrário, que não estava sendo utilizado, também foram levados o ostensório, uma âmbula e o cálice.

A assessoria de imprensa da Diocese informou que para ter acesso ao interior da capela, os suspeitos arrombaram a porta lateral, que era reforçada, a suspeita é que utilizando um pé de cabra.

O sacerdote falou do vandalismo e a importância da segurança do patrimônio histórico e religioso. “Nós pensamos sempre no Santíssimo Sacramento, para não vandalizar, porque para nós a comunidade é um território sagrado, um território de Deus. Peço aos católicos, caso alguém queira vender produtos do tipo denuncie. Pedimos ao poder público a ajudar a vigiar o que é do povo”, afirmou o Pe. Paulo Henriques.

O crime foi registrado na 136ª Delegacia Legal de Santo Antônio de Pádua. Em junho deste ano, o furto foi na localidade de Martins Laje, que fica próximo a BR 356, no trecho que liga as cidades de Campos à São João da Barra. Em fevereiro, a Capela de Santo Amaro, no distrito de Tocos, na baixada campista, teve as grades das janelas cerradas para que os invasores pudessem ter acesso ao interior do templo.