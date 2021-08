Entrega de atividades remotas foram uma das ações. - Foto: divulgação/PMP

Publicado 31/08/2021 13:45

PORCIÚNCULA - Durante a pandemia, a Secretaria de Promoção Social e dos CRAS de Purilândia e Santa Clara, em Porciúncula, no Noroeste Fluminense, realizou muitos trabalhos sociais para ajudar as famílias que mais precisam. No Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), foram feitas entregas de atividades remotas e kit lanche, visitas domiciliares e a manutenção do vínculo com os usuários dos serviços, que são crianças, adolescentes, adultos e idosos.

"Essa proximidade foi fundamental para garantir a assistência adequada e garantida por lei e também a qualidade de vida que toda pessoa merece e precisa. A Secretaria de Promoção Social continua trabalhando, fortalecendo os vínculos, assistindo à população!", garantiu em nota a assessoria de comunicação da cidade.