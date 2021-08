Suspeito é ex-tesoureiro da Câmara de Vereadores Miracema. - Foto: divulgação

Suspeito é ex-tesoureiro da Câmara de Vereadores Miracema. Foto: divulgação

Publicado 31/08/2021 14:04

MIRACEMA - O Portal dos Procurados divulgou um cartaz para ajudar nas investigações da 137ª DP – Miracema – para que possa obter informações que levem à prisão do ex-tesoureiro da Câmara de Vereadores de Miracema, Moises Alves de Matos, de 44 anos. Ele é alvo de investigações da Polícia Civil de Miracema, região Noroeste Fluminense do RJ, por ser principal suspeito do crime de Estupro de Vulnerável contra duas crianças, uma menina de 11 anos e um menino de 8 anos, e de uma terceira de 12 anos, após a própria mãe da menina levá-la a um motel da cidade, para que os abusos acontecessem. Ele é considerado foragido da Justiça.



Com as duas primeiras crianças de 8 e 11 anos, segundo as investigações, o crime aconteceu durante a noite da sexta-feira 6 de agosto, em um motel no município de Miracema, entre 20h e 21h. Moises teria oferecido dinheiro às vítimas e pedido para que elas se escondessem atrás do banco do carro para poderem entrar no local. Ainda segundo investigações, o próprio homem teria pedido para a criança filmar o ato em seu celular.



A terceira vítima de 12 anos, a mãe foi presa em Miracema, após ser cúmplice do estupro da própria filha. Segundo a polícia, para entregar a criança, a mulher recebeu dinheiro do criminoso. A mãe da menina foi quem a levou no motel para que os abusos acontecessem. A criança era ameaçada pela mãe para que não contasse os estupros. Ainda de acordo com a polícia, a mãe dizia que iria agredir a menina e mandar matar os avós dela.



Segundo o Delegado Titular da 137ª DP Gésner César Bruno, as investigações tiveram início após uma das vítimas ter filmado o ato sexual - a pedido de Moisés Matos - e ter postado o vídeo, acidentalmente, nas redes sociais. Apesar do suspeito ter apagado rapidamente, populares viram as imagens e levaram até a delegacia.



"As investigações apontam que este não foi um fato isolado e que outras crianças podem ter sido vítimas de Moises, em outras ocasiões. Pedimos que os responsáveis procurem a delegacia em caso de suspeita, sendo que a intimidade dos pais e das crianças será preservada", acrescentou o delegado.



Contra Moises Alves, foram expedidos dois mandados de prisão, sendo uma Temporária, pelo crime de: Estupro de Vulnerável (Art. 217-a - Cp), e uma Preventiva pelo crime de: Estupro de Vulnerável (Art. 217-a - Cp); Violência Doméstica Contra a Mulher (Art. 7º, Lei 11340/06); Satisfação de Lascívia Mediante Presença de Criança Ou Adolescente (Art. 218-a, Cp), respectivamente pela 2ª Vara Criminal de Miracema e Juizado Especial Adjunto Criminal Comarca de Miracema.



O Disque Denúncia recebe informações sobre a localização Moises Alves Matos, nos seguintes canais de atendimento:

Disque Denúncia Noroeste pelo WhatsApp: 02299980-1177

Zap do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099 ou (21) 2253 1177 ou 0300-253-1177

APP "Disque Denúncia RJ"

Facebook/(inbox): https://www.facebook.com/procuradosrj/, https://twitter.com/PProcurados (mensagens).

A 137ª DP está encarregada do caso e do inquérito criminal.