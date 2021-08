Ex-companheira foi detida pela PM e conduzida à 143ª DP - Foto: reprodução internet

Publicado 31/08/2021 13:58

ITAPERUNA - Uma jovem de 22 anos foi presa em flagrante por tentativa de incendido, no bairro São Matheus, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29° BPM (Itaperuna) foram acionados após uma mulher invadir à casa do ex. De acordo com o solicitante, um homem de 50 anos, sua ex-companheira invadiu o imóvel e se trancou no quarto. O filho do casal, de seis anos, também estava no cômodo.



A mulher pegou espuma de uma cadeira e colocou fogo. Nisso, os militares conseguiram arrombar a porta e impediram que as chamas alastrassem. A jovem foi detida pela guarnição de conduzida à 143ª DP. Autuada por tentativa de incêndio, ela permaneceu presa à disposição da Polícia Civil.