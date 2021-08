Itaperuna

Itaperuna participa do 1º Fórum de Turismo do RJ

Representantes do setor do turismo do estado se reuniram para colocar em pauta as políticas públicas e a busca de novas propostas para a retomada do turismo pós-pandemia

Publicado 31/08/2021 13:45 | Atualizado há 29 minutos