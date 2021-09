Informações sobre a prática de atividades esportivas podem ser obtidas junto à equipe da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (sala ao lado da piscina), de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. - Foto: divulgação/ PMI

Informações sobre a prática de atividades esportivas podem ser obtidas junto à equipe da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (sala ao lado da piscina), de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Foto: divulgação/ PMI

Publicado 01/09/2021 15:49

ITAPERUNA - A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Itaperuna, no Noroeste Fluminense, disponibiliza gratuitamente aulas de inúmeras modalidades esportivas no Centro Poliesportivo. E, dentre as modalidades, a capoeira é bastante procurada. As aulas são ministradas pelo professor Val e, acontecem, terça e quinta-feira nos seguintes horários: 08 às 10h; e das 17h30min às 19h30min. Vale lembrar que, outras informações sobre a capoeira, podem ser obtidas no local, diretamente com o professor Val.

ATIVIDADES NO POLIESPORTIVO

Existem outras atividades esportivas no Centro Poliesportivo, dentre elas, futebol (Sub 07, Sub 09, Sub 11, Sub 13 e Sub 15), xadrez, condicionamento físico, atividades rítmicas, voleibol, natação, basquete, ballet, ginástica rítmica, hidroginástica, natação e Tae bo.

A secretaria do Centro Poliesportivo informa que a quadra de areia próxima à piscina está reservada para o condicionamento físico nas quartas e quintas, das 6h às 8h e 18h às 20h. É importante lembrar que os protocolos sanitários estão sendo cumpridos, devido a pandemia de coronavírus.

De acordo com José Maria Guimarães, secretário Municipal de Esporte e Lazer, o prefeito Alfredo Paulo Marques Rodrigues, Alfredão, pretende colocar a população para “se movimentar”, diz o secretário e complementa: “nosso objetivo é estimular a população itaperunense a realizar atividades físicas, buscando qualidade de vida e, consequentemente, melhorar a saúde. Nossa missão e oferecer modalidades esportivas, gratuitamente, tanto no Poliesportivo, como em bairros e distritos”, finaliza.

Outras informações sobre a prática de atividades esportivas podem ser obtidas junto à equipe da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (sala ao lado da piscina), de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O Centro Poliesportivo está situado na Rua Luiz Carlos Ferreira Tirado, 148, Cidade Nova.

