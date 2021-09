Professor Joziel com prefeita de Cardoso Moreira e o Secretário de Fazenda, Fernando Mello. - Foto: reprodução internet/ PMCM

Publicado 01/09/2021 15:48

CARDOSO MOREIRA - A localidade de Doutor Mattos, em Cardoso Moreira, contará com a construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS). O anúncio foi feito pelo deputado federal professor Joziel durante visita da prefeita Geane Vincler ao gabinete do parlamentar, em Brasília. Joziel destinou um recurso de R$ 250 mil para o município, após pedido da chefe do executivo cardosense. Geane segue com idas à Câmara Federal buscando novas parcerias e investimentos para a cidade.

No encontro também foi solicitado pela prefeita a verba de R$750 mil para a construção de um Deck, o Mirante do Muriaé, no município.

"Recebo a visita da querida prefeita junto com o secretário de Fazenda que estão incansáveis na busca de recursos para Cardoso Moreira. Graças a Deus conseguimos a liberação desse recurso de R$ 250 mil para beneficiar a população da cidade. Já estou recebendo também outro projeto e estamos nos comprometendo a ajudar aos amados cardosenses", disse professor Joziel.

Geane explicou a solicitação do Mirante. "Apresentamos ao deputado o projeto e ele gostou muito, inclusive se comprometeu em nos ajudar nessa nova construção na entrada das Palmeiras que é um grande sonho. Com isso nossa população poderá ter mais lazer e diversão. Agradecemos ao professor Joziel em nome de nossos cardosenses", concluiu a prefeita.