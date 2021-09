Fique atento ao novo calendário! - Foto: divulgação/PMI

Publicado 01/09/2021



ITALVA - Adolescentes de 12 a 17 anos moradores de Italva, no Noroeste Fluminense, estão incluídos no calendário de vacinação contra a Covid-19 desta semana.

De acordo com a prefeitura, nesta quarta-feira, 01, é a vez da faixa de 16 e 17 anos receber a primeira dose, na Praça da Matriz. Além destes, serão imunizados com a segunda dose os moradores vacinados em 01 de junho que devem procurar as próprias unidades de saúde, exceto no bairro Parque Industrial que a vacinação ocorrerá no salão da Matriz.

Na quinta-feira, 02, acontecerá a aplicação da primeira dose em adolescentes de 14 e 15 anos na Praça da Matriz.

Concluindo a semana, na sexta-feira, 03, o público-alvo será de 12 e 13 anos também com a primeira imunização na Praça da Matriz.

Ao divulgar o calendário a prefeitura pede que a população colabore e divulgue para familiares e amigos. "Vamos avançando na vacinação. Fiquem ligados. A vacina é parte fundamental para que possamos superar o COVID-19. Mande o calendário pra aquele amigo(a) que vai vacinar essa semana!", orienta o comunicado da assessoria de comunicação.



