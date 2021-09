O caso foi registrado na 137ª DP. - Foto: divulgação

Publicado 01/09/2021 16:09

MIRACEMA - Um revólver calibre 38 com seis munições intactas foi apreendido no bairro Cehab, em Miracema, no Noroeste Fluminense. Policiais do 36° BPM (Santo Antônio de Pádua) de posse de mandado de busca e apreensão, foram à Rua 05 onde teriam avistado duas pessoas em atitude suspeita e após informar sobre a determinação judicial deu-se início às buscas. O material foi encontrado em cima de um guarda roupa no interior do imóvel. O caso foi registrado na 137ª DP.