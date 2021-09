O caso foi registrado na 137ª DP, - Foto: divulgação

O caso foi registrado na 137ª DP,Foto: divulgação

Publicado 01/09/2021 16:43

SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA - Quase três quilos de maconha foram apreendidos no bairro Santa Tereza, em Miracema, no Noroeste Fluminense. Policiais do 36° BPM (Santo Antônio de Pádua) faziam um patrulhamento pela Avenida Carvalho quando suspeitaram da atitude de um homem, de 35 anos, e de um adolescente de 15 anos, que estavam em uma moto, e fizeram uma abordagem. Com eles os militares encontraram dois tabletes de maconha.

De acordo com a Polícia, durante a ocorrência os agentes receberam informações apontando o local onde o material havia sido retirado como sendo a residência de um terceiro suspeito, de 21 anos. No imóvel foram encontrados dois tabletes de maconha e junto ao material para embalar a droga e uma faca. Na ação os policiais também apreenderam uma balança de precisão e dinheiro. A dupla foi autuada com base nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06, permanecendo presos na 137ª DP, aguardando apresentação na Audiência de Custódia. O material foi periciado resultando em 2.858,8g de maconha; já o veículo permaneceu apreendido. Segundo a PM, o adolescente será entregue ao Conselho Tutelar.