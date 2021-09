Total de 66,24% da população italvense apta, ou seja, maiores de 18 anos, já estão vacinados. - Foto: reprodução internet

Publicado 01/09/2021 17:54 | Atualizado 01/09/2021 18:05

ITALVA - Mais um município do Noroeste Fluminense registra a circulação de variantes da Covid-19. Desta vez, a prefeitura de Italva, no Noroeste Fluminense, por meio da Secretaria Municipal de Saúde informou na tarde desta quarta-feira, 01, que a coordenadoria epidemiológica recebeu uma notificação do Estado do Rio de Janeiro afirmando a existência da variante Delta e a variante Gamma (P1) no município. De acordo com o comunicado, até o momento, três casos de cada variante foram identificados. O perfil dos pacientes com essas variantes não foi divulgado, as coletas foram feita seguindo critérios técnicos e os materiais enviados para análise pelo Lacen-RJ.

A prefeitura reforça o pedido para que a população siga as recomendações sanitárias como uso de máscara, do álcool em gel e cuidado com o distanciamento social. Nesta semana Italva avançou mais com o calendário de vacinação quando serão imunizados contra a doença adolescentes de 12 e 17 anos

Vacinômetro - Até o dia 27 de agosto foram 10.581 vacinas aplicadas no município. Sendo 7918 pela primeira dose, 2509 pela segunda dose e 154 de doses únicas. Um total de 66,24% da população apta, ou seja, maiores de 18 anos, já estão vacinados.

Dados do último boletim epidemiológico indicam que desde o início da pandemia até o dia 31 de agosto de 2021 o município registra 1.557 casos confirmados sendo 1.511 lutas vencidas. Há 16 casos suspeitos e treze ativos. Em relação aos óbitos por complicações da doença foram 34 mortes.