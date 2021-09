O caso foi registrado na 136ª DP. - Foto: divulgação

Publicado 01/09/2021 17:06 | Atualizado 01/09/2021 17:07

SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA - Um homem de 38 anos foi preso por posse ilegal de arma de fogo e ameaça, no distrito de Monte Alegre, Santo Antônio de Pádua, no Noroeste Fluminense. Policiais do 36° BPM (Santo Antônio de Pádua) foram acionados por meio do telefone de emergência e se deslocaram até a Rua Demerval Cavalcanti, onde ouviram da possível vítima de 23 anos, a companheira do suspeito, que pouco antes, este a teria ameaçado.



Após buscas pelo interior do imóvel, os agentes localizaram o revólver calibre 32 sem munição que apreendido e apresentado ao plantão da 136ª DP, onde o suspeito acabou autuado em flagrante, mas pagou fiança de R$ 2 mil, razão pela qual responderá ao processo inicialmente em liberdade.