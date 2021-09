Disk denúncia para informações sobre o descumprimento das normas vigentes podem ser feitas através do WhatsApp (22) 99620-4821. - Foto: divulgação/PMP

Publicado 02/09/2021 18:35

PORCIÚNCULA - Após o decreto municipal de Porciúncula, no Noroeste Fluminense, que entrou em vigor nesta semana, entre as principais alterações em relação aos atos normativos anteriores constam a permissão da realização de procissões, caminhadas e demais atos religiosos, com apresentação do cartão de vacinação com ao menos uma dose de vacina, e também do consentimento de prática esportiva em locais abertos ou fechados, com as ressalvas expostas no art. 11º.

O Decreto 2.284/2001 flexibiliza o funcionamento de diversas atividades, levando em consideração a não evolução dos casos ativos e investigados no município e ainda a redução do número de denúncias de descumprimento das medidas de segurança. As novas medidas são temporárias, com prazo até 13 de setembro, podendo ser revistas em caso de necessidade.

