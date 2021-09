Estiverem presentes no encontro Marcelo Ferreira, secretário Municipal de Saúde; Murillo Gouvêa, secretário Municipal de Governo; e Adriana Levone, assessora Jurídica da Secretaria Municipal de Saúde. - Divulgação/PMI

Publicado 02/09/2021 19:29

ITAPERUNA - O prefeito de Itaperuna, no Noroeste Fluminense, Alfredo Paulo Marques Rodrigues, o Alfredão, participou de reunião com o secretário de Estado de Saúde, Alexandre Chieppe. Foram solicitados recursos para o Hospital São José do Avaí, que ficaram pendentes; recursos para a construção de uma UPA de alvenaria; recursos para a Secretaria de Saúde para melhorar a demanda reprimida de cirurgias eletivas, dentre outros assuntos mais. Na oportunidade, também estiverem presentes no encontro Marcelo Ferreira, secretário Municipal de Saúde; Murillo Gouvêa, secretário Municipal de Governo; e Adriana Levone, assessora Jurídica da Secretaria Municipal de Saúde.

De acordo com o prefeito, essa busca por recursos é de suma importância para o município itaperunense. “Nós estamos sempre em contato com os governos do Estado e Federal, a fim de buscarmos recursos para Itaperuna. E sempre somos muito bem recebidos junto às autoridades. O secretário Alexandre Chieppe vem nos atendendo e esperamos que essa relação possa continuar rendendo bons frutos para o município. A população itaperunense pode ter certeza, que vamos continuar buscando recursos para a nossa cidade. Agradeço o empenho dos secretários Marcelo e Murillo, e da assessora Adriana Levone que vem trabalhando com empenho e dedicação”, finalizou Alfredão