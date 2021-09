O caso foi registrado na 139ª DP. - Foto: divulgação

O caso foi registrado na 139ª DP.Foto: divulgação

Publicado 02/09/2021 19:18

PORCIÚNCULA - Um homem de 28 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas, em Porciúncula, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29º BPM (Itaperuna) que atuam na 3ª Cia foram informados que entorpecentes estavam sendo transportados em um veículo de Tombos (MG) para Porciúncula (RJ). Em ação no posto de operação divisa, os militares avistaram o veículo suspeito. Foi dada ordem de parada para o motorista do Volkswagen modelo Gol de cor prata.

Durante buscas no interior do automóvel, os agentes encontraram 504 papelotes de cocaína, totalizando 482,80, de acordo com laudo pericial. O suspeito foi autuado com base no artigo 33 da Lei 11.343/06 na 139ª DP e permaneceu preso à disposição da Polícia Civil. Na ação, os policiais apreenderam o veículo, R$ 69 e um aparelho celular.