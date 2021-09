Na 137ª DP, a dupla foi autuada por tráfico de drogas e permaneceu presa à disposição da Polícia Civil. - Foto: divulgação

Publicado 02/09/2021 19:31

MIRACEMA - Dois homens foram presos cerca de 6 kg de drogas durante uma ação do 36° BPM (Santo Antônio de Pádua) realizada na Praça Centro Redentor, bairro Centro Redentor, em Miracema, no Noroeste Fluminense. Duas pessoas foram vistas em atitude suspeita próximos de um veículo For modelo KA de cor prata e um Volkswagen Saveiro de cor preta.



Os militares aproximaram e revistaram a dupla, nada de ilegal foi encontrado. Porém, durante buscas nos veículos apreendidas oito barras de maconha (4,1 kg), além de uma bucha e 2.601 pinos de cocaína (1,4 kg). Na 137ª DP, a dupla foi autuada por tráfico de drogas e permaneceu presa à disposição da Polícia Civil.