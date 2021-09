O caso foi registrado na 143ª DP. - Foto: divulgação

Publicado 03/09/2021 15:43

ITAPERUNA - Quatro tabletes de maconha foram apreendidos no Morro do Castelo, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29° BPM (Itaperuna) em patrulhamento de rotina pela Rua Francisco Severiano Ribeiro tiveram a atenção voltada para um pedestre. O jovem de 20 anos foi revistado e na boca do suspeito havia quatro tabletes de maconha. O rapaz foi autuado por posse e uso de entorpecente na 143ª DP, ouvido e liberado. Uma audiência no Juizado Especial Criminal (Jecrim) deverá ser agendada.