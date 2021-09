Dupla, que conta com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura de Itaperuna, está na disputa com outros 5 sambas do Noroeste Fluminense. - Foto: divulgação/PMI

Publicado 02/09/2021 20:09

ITAPERUNA - “Se eu puxar o “s” por favor não me leve a mal. Tenho orgulho de ser carioca da terra do samba e do futebol”. O trecho é do samba que os itaperunenses Raul de Oliveira e Florimar Nicolao fizeram para o 1º Concurso Estadual de Samba de Terreiro com o tema “O Rio de Janeiro, seu povo e suas belezas”. A competição está sendo promovida pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Aldir Blanc.





Link para votação:

A dupla, que conta com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura de Itaperuna, está na disputa com outros 5 sambas da região Noroeste. A votação acontece apenas pelo canal do YouTube até às 00h do dia 03 de setembro. O vídeo dos itaperunenses é o Samba 3: Orgulho de Ser Carioca | Autores: Raul e Florimar | Intérprete: Raul - YouTube.Link para votação: https://www.youtube.com/watch?v=fwXszWIgKMg Para votar, basta dá o seu “joinha”.

“Fico muito feliz em ver a cultura da nossa cidade sendo motivada por um projeto como este. Estamos muito bem representados e estamos dando todo o apoio para essa dupla que precisa estar entre os cinco melhores da Região Noroeste.”, disse o secretário de Cultura Wellington Gonçalves.