Mais um apostador ou apostadora do Noroeste Fluminense faturou prêmio na Quina. - Foto: reprodução internet

Mais um apostador ou apostadora do Noroeste Fluminense faturou prêmio na Quina. Foto: reprodução internet

Publicado 02/09/2021 19:44

SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA - Uma aposta feita em Santo Antônio de Pádua, no Noroeste Fluminense, acertou quatro dezenas do concurso 5647 realizado nesta quarta-feira (01/09), em São Paulo. Ninguém acertou as cinco dezenas, mas a quadra teve 101 apostas vencedoras, que levarão R$ 4.284,37 cada.

Já o terno rendeu prêmios de R$ 123,94 a outras 5.250 apostas. As cinco dezenas sorteadas foram: 06 -18 – 34 – 35 – 57. O prêmio, que seria de R$ 797.117,87, acumulou e a estimativa de prêmio do próximo concurso, que será nesta quinta (02) é de R$ 1.600.000,00.