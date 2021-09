O caso foi registrado na 144ª DP. - Foto: reprodução internet

O caso foi registrado na 144ª DP. Foto: reprodução internet

Publicado 02/09/2021 20:02

BOM JESUS DO ITABAPOANA - Um homem de 37 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas, no bairro Lia Márcia, Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29º BPM (Itaperuna) atuam na 2ª Cia desconfiaram do nervosismo e abordaram o rapaz com quem nada de ilegal foi inicialmente localizado.

De acordo com a Polícia, ao ser confrontado o suspeito seguiu com os agentes até sua residência, onde após buscas, foram encontrados 34 sacolés de cocaína guardados no interior de uma mochila que estava no guarda-roupa do quarto. O homem foi autuado em flagrante na 144ª DP, ele deve ser transferido ao presídio de Campos dos Goytacazes, onde será submetido à audiência de custódia.