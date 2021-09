O caso foi registrado na 144ª DP. - Foto: divulgação

Publicado 03/09/2021 15:48

BOM JESUS DO ITABAPOANA - Policiais do 29° BPM (Itaperuna) recuperaram uma retroescavadeira da marca New Holland, em Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense. Os agentes receberam informação que a máquina furtada estava na Rua Alair Teixeira Borges, bairro Lia Márcia. O suspeito foi abordado e contou ter adquirido a retroescavadeira de um morador de Campos dos Goytacazes.

Os militares fizeram contato com a Polícia Civil de Minas Gerais e foram comunicados que o procedimento de investigação do furto estava em aberto. O delito foi cometido na cidade de Muriaé (MG). O envolvido foi autuado por receptação na 144ª DP e vai responder ao processo em liberdade. A máquina permaneceu na sede da Polícia Civil. Uma audiência no Juizado Especial Criminal (Jecrim) deverá ser agendada.