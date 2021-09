O caso foi registrado na 143ª DP. - Foto: divulgação

O caso foi registrado na 143ª DP.Foto: divulgação

Publicado 04/09/2021 19:20

ITAPERUNA - Foi recuperada uma bicicleta Caloi modelo Poti de cor cinza, no Centro de Itaperuna, no Noroeste Fluminense. O furto foi cometido na quinta-feira (02) perto de uma loja localizada na Avenida Cardoso Moreira e o objeto recuperado no dia seguinte. A dona deixou a Poti em frente ao local do trabalho, destrancada e perto de um poste. Uma câmera de monitoramento registrou o delito cometido por volta das 8h45min.



Policiais do 29° BPM (Itaperuna) analisaram as imagens e reconheceram o suspeito que foi encontrado no dia seguinte sendo com ele recuperada a bicicleta. Como o homem não foi preso em flagrante, o mesmo foi liberado após prestar depoimento na 143ª DP.