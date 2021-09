O caso foi registrado na 144ª DP. - Foto: divulgação

Publicado 03/09/2021 15:49

ITAPERUNA - Uma mulher de 44 anos foi detida com produtos cosméticos furtados em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. A suspeita que é moradora do Morro da Formiga, em Natividade, cidade vizinha, foi abordada por policiais do 29° BPM (Itaperuna) e confessou ter praticado o delito, cometido na Avenida Deputado Carlos Pinto Filho, bairro Presidente Costa e Silva. Os sete produtos, todos lacrados, foram devolvidos a gerente da loja. A mulher foi autuada por furto a estabelecimento comercial na 144ª DP, sendo liberada após o registro de ocorrência.