Buscas na parte da tarde deste sábado receberam reforço de mergulhadores de Campos.Foto: reprodução internet

Publicado 04/09/2021 19:17

ITAPOCARA - Militares do Corpo de Bombeiros de Itaocara, no Noroeste Fluminense, com apoio de mergulhadores do 5° GBM de Campos dos Goytacazes, fazem buscas por um jovem que se afogou no Rio Paraíba do Sul. De acordo com a assessoria de imprensa da corporação, no final da manhã deste sábado o DBM da cidade foi acionado para uma ocorrência de afogamento na localidade de Campo de Semente. Uma das vítimas de 19 anos foi retirado da água por populares e levado ao Hospital pela ambulância do Corpo de Bombeiros.

Um segundo jovem de 22 anos, segue sendo procurado. As buscas, na parte da tarde, receberam reforço de mergulhadores de Campos, mas até o fechamento dessa repoprtagem o jovem ainda não havia sido encontrado.