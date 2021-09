O caso foi registrado na 148ª DP. - Foto: Rádio Natividade Fm

Publicado 04/09/2021 19:39

ITALVA - Policiais militares da Unidade de Policiamento Ambiental (UPAm) do Parque Estadual do Desengano deflagraram operação para coibir a pesca predatória no Rio Muriaé, na zona rural de Italva, no Noroeste Fluminense. Em deslocamento, uma das equipes se deparou com dois homens na altura de Cimento Paraíso, que assustados fugiram abandonado cerca de 100 metros de redes, além de uma gaiola de “paritá”. Os suspeitos não chegaram a ser identificados e o material, permaneceu aprendido na 148ª DP, que registrou.