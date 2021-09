O caso foi registrado na 136ª DP. - Foto: divulgação

Publicado 04/09/2021 19:35

SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA - Dois homens, 20 e 24 anos, foram presos por tráfico de drogas no bairro Ibitinema, em Santo Antônio de Pádua, no Noroeste Fluminense. Policiais do 36º BPM (Pádua) apreenderam 335 papelotes e 80 pinos de cocaína e 350 pequenos tabletes de maconha, além de quatro munições de calibre 22, R$10,00 em espécie e vasto material para embalar o entorpecente.

Os agentes foram até a estrada velha de Santa Cruz, para verificar denúncias de que homens estariam realizando tráfico de drogas. Ao chegarem ao local os militares flagraram ambos manipulando material entorpecente. Durante buscas no local a PM encontrou mais drogas em um barril. Os suspeitos estavam em uma moto. Eles foram levados para a 136ª DP no município onde foram autuados por tráfico de drogas, permanecendo presos.