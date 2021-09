Equipes do 36º BPM contaram com apoio de agentes da 137ª DP nesta ação. - Foto: divulgação

Equipes do 36º BPM contaram com apoio de agentes da 137ª DP nesta ação. Foto: divulgação

Publicado 05/09/2021 19:20

MIRACEMA - Um homem de 30 anos foi preso em flagrante no bairro Jardim Bervely, em Miracema, no Noroeste Fluminense. Policiais do 36º BPM (Santo Antônio de Pádua) foram à Rua Demetrio Damasceno em cumprimento a Mamdado de Busca e Apreensão motivado por suposta venda de entorpecentes.

De acordo com a Polícia, no endereço citado o suspeito foi visto no portão de sua residência sendo de imediato efetuado a abordagem. Um pino de cocaína foi encontrado caído ao solo. Na revista pessoal nada de ilícito foi achado.

O rapaz foi informado sobre o mandado e guarnição durante a revista ao imóvel encontrou 66 pinos de cocaína. O caso foi registrado na 137º DP; o suspeito foi autuado com base no artigo 33 da lei 11343/06, permanecendo preso aguardando audiência de custodia