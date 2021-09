Informações anônimas que levem a Polícia a desvendar esse crime podem ser passadas ao Disque Denúncia Noroeste pelo WhatsApp 022999801177. - Foto: divulgação

Informações anônimas que levem a Polícia a desvendar esse crime podem ser passadas ao Disque Denúncia Noroeste pelo WhatsApp 022999801177.Foto: divulgação

Publicado 05/09/2021 19:23

ITAPERUNA - O Disque Denúncia Noroeste busca informações sobre o suspeito por atirar em um homem de 25 anos, no bairro Cidade Nova, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. A vítima, que mora no bairro Surubi, foi socorrida ao Hospital São José do Avaí, neste domingo (05), com ferimento na perna provocado por disparo de arma de fogo. O paciente não corre risco de morrer. O rapaz foi surpreendido pelo atirador quando seguia pela Rua Major Domingos dos Santos. Uma equipe de resgate do 21° Grupamento de Bombeiros Militar encaminhou o ferido ao hospital.

Policiais do 29° BPM (Itaperuna) foram informados que a pessoa que atirou fugiu em um veículo Volkswagen modelo Gol de cor prata. O suspeito não foi localizado até O fechamento desta reportagem. A lesão corporal foi registrada na 143ª DP. Informações anônimas que levem a Polícia a desvendar esse crime podem ser passadas ao Disque Denúncia Noroeste pelo Whatsapp 022999801177. O sigilo é absoluto. O anonimato é garantido.